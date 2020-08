캠코, 온비드 홍보 웹툰 공모전…총 상금 430만원

[아시아경제 박선미 기자] 캠코(한국자산관리공사)가 오는 10월 9일까지 2개월간 '온비드 홍보 웹툰 공모전'을 개최한다고 10일 밝혔다.

웹툰 공모주제는 ▲온비드 이용수기(최근 3년간 수상작 26편), ▲온비드 브랜드·서비스 소개 등 2개 부문이며, 온비드에 관심 있는 국민이라면 누구나 신청 가능하다.

참가 신청은 10월 9일 18시까지 온비드 홈페이지에서 ‘온비드 홍보 웹툰공모전’ 참가 양식을 작성, 제작한 웹툰과 함께 이메일로 제출하면 된다. 총 10편의 우수작을 선정하며 심사 결과는 오는 10월말 온비드 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.

선정된 우수작에 대해서는 ▲대상 1편(100만원) ▲우수상 3편(각 50만원) ▲장려상 6편(각 30만원) 등 총 430만원의 상금과 상장을 전달할 계획이다. 선정된 작품은 캠코 온비드 홍보콘텐츠로 활용될 예정이다.

남궁영 캠코 공공개발본부장은 “공모전을 통해 온비드가 더 친숙하게 국민들 생활 속에 자리 잡기를 바란다”고 말했다.

