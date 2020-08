온라인 핸드메이드 마켓 '아이디어스', 페이스북 웨비나 참가

페이스북 주관 대규모 행사 2개 세션 참여

아이디어스 작가들과 함께 한 인플루언서 마케팅 광고 성과 공유

[아시아경제 김철현 기자] 온라인 핸드메이드마켓 '아이디어스'를 운영하는 백패커(대표 김동환)는 오는 12일 페이스북이 주관하는 '인스타그램과 함께 하는 인플루언서 마케팅' 웨비나(웹 세미나) 행사에 참가한다고 밝혔다.

이번 웨비나는 인플루언서를 통해 페이스북과 인스타그램에서 소비자와 잠재적 고객에게 보다 좋은 콘텐츠를 효과적으로 전달하는 방법 등에 대해 다양한 기업들이 성공 사례를 발표한다. 아이디어스는 이번 행사에서 2개 세션을 담당하게 됐다. 김동환 대표는 아이디어스 작가들과 함께 한 인플루언서 마케팅을 통해 페이스북과 인스타그램에서의 신규 광고 소재에 대한 고민과 광고 성과 내용을 공유하고, 아이디어스 브랜디드 콘텐츠 광고의 진행 과정 및 숨겨진 이야기 등에 대해 페이스북 김이슬 어카운트 매니저와 함께 질의 응답을 가질 예정이다.

아이디어스는 인스타그램과 페이스북에서 일반 광고와 작가 브랜디드 콘텐츠 광고를 함께 진행하는 전략이 기존 전문 인플루언서를 사용할 때 보다 클릭, 앱설치, 회원가입 등의 유입 지표에 있어 최소 10%에서 최대 32%까지 향상된 결과를 보이고 있다고 설명했다. 김동환 대표는 "페이스북과 인스타그램 브랜디드 콘텐츠 광고는 투명하고 측정 가능해 누구나 쉽게 인플루언서 마케팅을 적용할 수 있다는 큰 장점이 있다"고 했다.

