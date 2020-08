[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군에서 20대 노래방 종업원(A씨·남)이 차량용 엘리베이터를 탔다 추락해 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

10일 부산 기장경찰서에 따르면 9일 오후 6시께 정관읍의 한 4층 노래방 건물에서 종업원 A씨가 쓰레기를 버리러 나간 후 6시간째 소식이 없다는 112 신고가 10일 새벽 0시 4분쯤 접수됐다.

출동한 경찰은 현장 주변 수색과 CCTV 분석을 하던 중 이날 오전 2시 15분께 카리프트 바닥에 떨어져 숨져 있는 A씨를 발견했다.

경찰은 A씨가 승객용 엘리베이터가 고장나 1층 쓰레기 수거장에 쓰레기를 버리기 위해 5층 차량용 엘리베이터를 이용했다 추락한 것으로 보고 정확한 원인을 조사중이다.

