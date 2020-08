[아시아경제 이현주 기자] 교육부와 과학기술정보통신부는 10일부터 23일까지 초·중등 교원 1000여명을 대상으로 소프트웨어 교육 핵심 교원 연수를 실시한다고 밝혔다.

이번 연수는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 집합 연수 대신 체험형 원격으로 변경해 운영된다. 참여 교사는 실시간 쌍방향 수업, 콘텐츠 활용 중심 수업, 과제 수행 중심 수업 등 원격수업을 위한 다양한 방법을 직접 경험할 예정이다. 연수 진행은 네이버 커넥트 재단이 운영하는 무료 교육 플랫폼인 '에드위드'와 실시간 수업 및 소그룹 활동을 위한 원격 회의 프로그램을 활용해 진행된다.

2018년 처음 시작한 이번 연수는 2021년까지 1만명 핵심 교원 양성을 목표로 한다. 이상수 교육부 교육과정정책관은 "교사의 수업 역량 강화를 위한 새로운 연수 모델을 지속적으로 개발해 나가겠다"고 말했다.

