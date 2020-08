이형석 의원, 수해현장 찾아 피해 점검·복구 총력

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이형석 국회의원(더불어민주당·광주 북구을)이 수해현장을 찾아 피해 상황을 꼼꼼히 점검하고 주민들과 함께 피해 복구에 나섰다.

이 의원은 특히 기록적인 폭우가 쏟아진 지난 8일 더불어민주당 광주시당 대의원대회를 연기해 줄 것을 당에 요청하고 오전부터 밤늦게까지 지역구 전역을 돌며 피해 최소화를 위해 팔을 걷어붙였다.

비가 소강상태에 접어든 9일에는 북을 지역 시·구의원 및 당직자들과 함께 용전마을과 건국동 하신·해산마을 수해복구 현장, 삼각동 산사태 복구 현장 등을 방문해 피해 복구에 총력을 기울였다.

이 자리에서 이 의원은 중앙재난안전대책본부를 비롯한 정부부처, 지방자치단체와 긴밀히 협의해 신속한 복구와 지원이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다고 약속하기도 했다.

이 의원은 “무엇보다 시민의 안전이 최우선이다”며 “피해복구가 온전히 마무리되고 모든 시민들께서 안심하실 수 있을 때까지 상황을 살피고 총력을 다해 대응해나가겠다”고 말했다.

