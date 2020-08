'슈돌' 문희준×잼잼 졸업…3년만에 웨딩사진 재촬영

[아시아경제 박희은 인턴기자] ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 문희준과 잼잼 부녀의 '슈퍼맨이 돌아왔다' 마지막 이야기가 공개된다.

9일 방송되는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 342회는 '우리들의 노래는 끝나지 않았다'라는 부제로 꾸며진다. 그중 문희준과 잼잼 부녀는 약 1년 2개월간 함께했던 '슈돌'을 졸업하며 작별 인사를 전할 예정이다.

이날 문희준은 '슈돌' 마지막 촬영을 위해 특별한 이벤트를 준비했다. 그가 준비한 이벤트는 바로 리마인드 웨딩 사진이다. 문희준은 3년 전 소율과 둘이 찍었던 웨딩 사진을 잼잼이도 함께 촬영하는 계획을 세웠다. 이에 새하얀 드레스를 입고 나타난 소율과 잼잼 모녀의 눈부신 모습이 희준 아빠의 미소를 자아냈다는 후문이다.

또, 문희준은 자신이 직접 만든 달력을 공개했다. '슈돌'과 함께한 1년 2개월의 추억을 하나의 달력에 담은 것이다. 달력 속에는 24개월 잼잼이의 첫 등장부터 다양한 순간들을 담아냈다. 이에 달력을 보는 잼잼이는 어떤 반응을 보일지 궁금증을 자아낸다. 마지막으로 잼잼이네 가족은 이날 '슈돌' 시청자에게 마지막 인사와 소감을 전할 예정이다.

잼잼이의 마지막 이야기는 오늘(9일) 오후 9시 15분에 방송되는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 확인할 수 있다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr