판교 삼성메디슨 직원 2명 코로나19 확진

[아시아경제 한진주 기자] 판교에 소재한 초음파 진단기기 전문기업 삼성메디슨의 직원 2명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

9일 성남시에 따르면 삼성메디슨 직원으로 경기도 광주시 태전동에 사는 36세 남성(성남시 193번 환자)이 지난 7일 코로나19 확진 판정을 받았다. 이 남성은 지난 6일부터 오한, 발열 증상을 보여 성남시 수정구 정병원에서 코로나19 진단검사를 했다.

삼성메디슨 직원 중 두번째 확진자인 서울 종로구 거주 53세 남성도 8일 확진 판정이 나왔다. 확진된 2명은 모두 삼성메디슨 판교 본사가 있는 알파리움타워 2동 9층에서 근무한 것으로 알려졌다.

방역 당국은 삼성메디슨 판교 본사 직원 150여명에 대해 전수검사를 진행했고 98명이 음성 판정을 받았다. 나머지는 검사를 진행중이다. 당국은 확진자 직원 감염 경로와 세부 동선, 접촉자를 파악 중이다.

