서울시교육청, 2021 대입 수시전형 실시간 1:1 상담 진행

졸업생 및 고3 등 수험생 및 학부모 1000여명

음악·미술·체육·특성화고 관련 상담 가능

10일 오전 10시부터 상담 예약

[아시아경제 이현주 기자] 20일부터 26일까지 2021학년도 대입 수시전형을 대비한 실시간 화상 진학 상담이 진행된다.

서울시교육청은 서울 소재 졸업생과 고등학교 3학년 재학생 등 수험생 및 학부모 1000여명에게 이 같은 진학 상담을 제공한다고 9일 밝혔다.

시교육청 대학진학지도지원단 소속 교사들이 1:1 상담을 진행하며 기존 대면 방식 상담 방식은 비대면 방식으로 전환된다. 수험생들은 자신의 적성과 역량에 맞는 진로를 맞춤형으로 받을 수 있다.

수시전형 진학상담은 상담자의 교과 및 비교과 정보를 정확히 파악하는 것이 중요해 자료제공에 동의하는 상담자의 정보를 사전에 제공 받는 방식으로 상담이 운영된다. 개인정보는 서버에 저장되지 않고 상담 후 바로 폐기된다.

이번 상담에서는 음악, 미술, 체육, 특성화고 관련 상담도 별도로 운영된다.

실시간 화상 상담 온라인 예약은 10일 오전 10시부터 16일까지 상담예약 사이트에서 가능하다. 상담 예약을 하지 못한 경우 서울진로진학정보센터에서 연중 운영하는 온라인 상담을 신청하면 된다.

