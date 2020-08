포스코, 청년 고용 측면 지원 나선다…'포스코 청년희망나눔' 실시

34세 이상·고졸 이상이면 누구나 지원 가능

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 어려워진 청년들의 취업을 전격 지원한다.

9일 포스코에 따르면 포항·광양제철소 협력사나 중소기업 취업을 희망하는 교육생 40명을 선발해 2개월에 걸쳐 직무역량, 인성 등 교육을 실시하는 취업 지원 프로그램을 올해도 진행한다.

프로그램 수료 후엔 협력사 채용으로 연결되는데, 2005년부터 지금까지 교육을 수료한 교육생들의 취업률을 계산하면 무려 95%나 된다. 작년은 총 207명이 교육에 참여하고, 이 중 167명이 포스코 협력사와 중소기업에 채용되는 등 취업률이 80%를 육박한다.

지원 시기는 7월 27일부터 8월 31일까지이며 ▲기계 ▲전기 ▲크레인 분야의 기능사 자격증 소지자를 우대해 선발한다.

지원 자격은 34세 이하, 고졸 이상의 학력이면 누구나 접수 가능하다. 포스코 중소기업 컨소시엄 사무국은 8월 31일까지 한 달 동안 접수된 신청자를 심사해 9월 14일 최종 선발자를 발표할 예정이다.

접수방법은 포스코 중소기업 컨소시엄 교육시스템에 접속해 이력서와 자기소개서를 등록하면 된다.

선발된 교육생들은 2개월간(9월 16일~11월 24일) 광양제철소 인근에 위치한 광양 기술교육센터에서 ▲정비 실무 ▲천장크레인 운전 ▲전기용접과 같은 직무교육과 함께 교양·인성 교육을 받게 된다.

포스코는 선발된 교육생들이 적극적으로 교육에 참여하도록 숙박, 식비 등 교육비 전액을 지원하고 훈련수당 월 80만원을 지급한다. 또한 교육 과정 종료 후에는 취업 연계를 위한 포스코 협력사 및 중소기업 면접 기회를 제공한다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr