속보[아시아경제 김수완 기자] 서울시 동작구는 7일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자가 1명 더 늘었다고 밝혔다.

동작구에 따르면 72번 환자인 A씨는 관내 71번 환자의 가족으로 지난 4일부터 뼈마디 쑤심 증상이 있었으며 7일 동작구 보건소에서 코로나19 검사를 받고 확진 판정을 받았다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr