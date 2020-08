[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 김천시는 김천송화라이온스클럽이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응에 사용해 달라며 시보건소에 일회용 마스크 2000매(싯가 150만원 상당)를 기탁해 왔다고 7일 밝혔다.

마스크를 직접 들고 보건소를 방문한 김혜영 클럽 회장은 "코로나19 극복을 위해 고생하고 있는 보건소 직원들이나 의료기관 등 마스크나 시급하게 필요한 곳에 요긴하게 사용되길 바라는 마음으로 기탁하게 됐다"고 전했다.

김대균 보건소장은 "최근 관내 코로나 확진자가 발생됨에 따라 시민들께서는 방심하지 말고 마스크착용, 손씻기 등 생활속 예방수칙을 준수해 주실 것을 당부드린다"고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr