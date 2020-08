[아시아경제 김연주 인턴기자] 전북 전주의 한 고등학교에서 식중독 의심 환자가 수십 명 발생해 보건당국이 역학조사에 나섰다.

전북도 등은 전주시에 있는 A고등학교 학생 42명이 이날 오전부터 복통과 어지럼증 등 식중독 의심 증세를 보였다고 7일 밝혔다.

이 중 3명은 증상이 심해 인근 병원으로 이송된 것으로 알려졌다.

전북도와 전주시보건소, 관할 구청 등은 A학교 학생들을 대상으로 설문 조사를 진행하는 등 경위를 파악하고 있는 것으로 전해졌다.

보건당국은 학생들이 섭취한 급식과 음용수, 식기 등 검사 대상물을 채취해 역학조사를 진행할 방침이다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr