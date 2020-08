[아시아경제 조현의 기자] 오는 10일부터 중국 후베이성 관련 입국 제한과 사증 조치가 해제된다.

김강립 중앙재난안전대책본부 1총괄조정관은 7일 정부세종청사에서 열린 정례 브리핑에서 이같이 밝혔다.

앞서 정부는 지난 2월 4일부터 직전 14일 이내 후베이성을 방문한 모든 외국인의 입국을 금지하고 후베이성이 발급한 여권 소지자가 국내로 들어오는 것을 막는 등의 제한 조처를 해왔다.

당시 정부는 후베이성 관할 공관인 주 우한 총영사관에서 발급한 기존 사증의 효력을 잠정적으로 정지하는 동시에 주 우한 총영사관의 사증 발급 업무도 중단했다.

김 1총괄조정관은 "중국의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관리 상황이 호전돼 최근 후베이성에서 확진자가 발생하지 않는 데다 이달 5일부터 중국 정부가 우리 국민에 대한 사증 발급을 제기한 점 등을 고려했다"고 설명했다.

