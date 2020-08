엘엔케이바이오, 척추임플란트 2레벨 수술 성공…"1조 미국 측방삽입 케이지 양분할 것"

AccelFix-XL 2레벨 수술 성공

[아시아경제 박형수 기자] 척추임플란트 개발업체 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 10,250 전일대비 800 등락률 +8.47% 거래량 775,287 전일가 9,450 2020.08.07 11:04 장중(20분지연) close 는 측방삽입 높이확장형 추간체고정보형재인 ‘XL Cage’의 미국 내 두번째 수술을 성공적으로 마쳤다고 7일 밝혔다.

회사 관계자는 "이전 수술은 3번과 4번 요추 사이의 디스크(L3/L4 Disc)를 대체하는 1레벨 수준이었다"며 "두번째 수술에서는 2번/3번 디스크(L2/L3 Disc)와 3번/4번 디스크(L3/L4 Disc)를 연이어 대체하는 2레벨 수술"이라고 설명했다.

미국에서 유명한 신경외과의사인 보만 병원의 프레드릭 전 전문의가 집도했다. 높이가 10mm인 AccelFix-XL 케이지를 사용해 최종적으로 11.5mm까지 확장하는 수술을 안정적으로 마쳤다. 환자 디스크 상황에 최적화했다고 회사 관계자는 소개했다.

회사 관계자는 또 "4번과 5번 요추 사이의 디스크(L4/L5 Disc)에 대한 수술은 엉덩뼈 간섭으로 끝 부분이 'V'자 형으로 꺾인 기구(커브드 인서터)가 필요하다"며 "최근 엘앤케이바이오가 임팩트 볼(Impact Ball) 기술을 적용한 '커브드 인서터'를 개발함으로써 2/3번 디스크부터 4/5번 디스크까지 3레벨 수술도 가능하다"고 강조했다.

미국의 측방삽입형 케이지(Lateral Cage) 시장은 기존 강자인 누베이시브(NuVasive)사 주도로 1조원 규모로 성장했다. 최근 누베이시브가 경쟁력 있는 익스팬더블 케이지를 출시하지 못했고 경쟁사인 글로버스 메디컬(Globus Medical)사가 익스팬더블 케이지를 출시했다.

엘앤케이바이오 메드는 측방삽입형 수술에 필수적인 커브드 인서터까지 출시함으로써, 1조원 규모의 미국 측방삽입 케이지 시장에서 글로버스 메디컬 사와 양자 구도를 형성한다는 포부를 밝혔다.

엘앤케이바이오는 'AccelFix-XL Cage'와 함께 사용되는 '요추플레이트(Lumbar Plate)'에 대해서도 미국 FDA 승인을 받아 측방(Lateral) 수술 부분의 제품군을 구축했다.

