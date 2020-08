[아시아경제 조유진 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,414,000 전일대비 29,000 등락률 +2.09% 거래량 29,369 전일가 1,385,000 2020.08.07 10:34 장중(20분지연) close 의 자회사인 해태htb는 진짜 딸기 알갱이가 들어간 과일음료인 ‘딸기 봉봉’을 새롭게 선보였다.

딸기 봉봉은 과일 알갱이 음료의 원조 브랜드 봉봉에서 지난해 1월 ‘복숭아 봉봉’에 이어 1년 6개월여만에 선보인 신제품이다.

과육의 식감을 그대로 살리기 위해 진짜 딸기를 잘게 썰어 넣어 상큼한 딸기 알갱이를 씹어 먹을 수 있도록 기획됐다. 특히 제철이 아니면 맛보기 힘든 딸기를 언제, 어디서나 간편하게 즐길 수 있다.



핑크색 캔 패키지에는 상큼한 딸기의 이미지에 뉴트로 감성을 담았다.

해태htb 관계자는 “1981년첫 선을 보인 봉봉은 3050세대에게는 추억의 음료로, 1020세대에게는 알갱이의 씹는 재미를 주는 음료”라고 말했다.

