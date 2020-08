바디프랜드, 제주공항서 무인 안마의자 서비스

'바디프랜드 라운지' 신규 조성

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 제주국제공항 내 무인 안마의자 서비스를 위한 '바디프랜드 라운지'를 신규 조성했다고 7일 밝혔다.

바디프랜드 라운지는 기존 안마의자 서비스와 달리 개인화된 공간, 라운지 전용 제품, 간편한 이용 방식 등 차별성을 갖춘 것이 특징이다. 국내선 격리대합실 2층 동편과 일반대합실 3층에 위치한다. 많은 이들이 드나드는 공공장소인 만큼 위생을 고려해 다리 안마부가 오픈형으로 제작된 무인 안마의자 서비스 전용 모델 제품 8대를 설치했다. 신발을 벗지 않고도 바로 이용할 수 있으며, 주변 시선에 휴식이 방해되지 않도록 제품과 제품 사이에 칸막이를 뒀다. 공항에서 휴식이 필요한 고객은 누구나 간편하게 카드로 결제한 뒤 서비스를 이용할 수 있다.

바디프랜드 관계자는 "무인 안마의자 서비스인 만큼 위생에 크게 신경을 쓰며 관리하고 있다. 전문 서비스 관리팀이 철저히 소독 및 방역을 진행하고 있다"고 설명했다.

