산림청, 경북 상주 등 산지 내 태양광발전시설 ‘긴급점검’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 6일 호우특보가 발효 중인 경북 상주시 소재 산지 태양광발전시설을 긴급 현장 점검했다고 밝혔다.

현장점검은 전날 편성한 산지특별점검단을 통해 이뤄졌다. 산지특별점검단은 산림청 김용관 산림복지국장이 단장을 맡고 산지 전문기관인 한국산지보전협회와 산림청 직원으로 편성돼 상시조직으로 운영된다.

특히 이날 현장점검에는 박종호 산림청장, 김용관 산림복지국장, 강영석 상주시장 등이 참여해 해당 사업지의 재해방지시설과 배수 체계 등을 점검하는 것으로 진행됐다.

차후에도 산림청은 집중호우 시 인명피해가 우려되는 민가 인접지역, 농경지 및 도로 등 재산·기반시설에 2차 피해를 일으킬 수 있는 곳 중에서 산사태 발생 위험이 높은 802개소를 우선대상으로 현장점검을 지속할 예정이다.

지역별 우선 점검대상은 경기도 115개소, 강원도 239개소, 충북 55개소, 충남 159개소, 경북 215개소, 세종 15개소, 인천 5개소 등으로 분포했다.

박종호 산림청장은 “현재 전국적으로 호우특보가 지속되는 지역이 다수인 상황임을 고려할 때 산사태 등 산지 재해예방에 각별한 관심이 필요하다”며 “산림청은 가용인원을 총동원해 산지 태양광발전시설 등으로 인한 인명·재산피해가 발생하지 않도록 사전점검에 최선을 다하겠다”고 말했다.

