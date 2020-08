일제히 '추미애 사퇴' 요구하는 통합당…"검언유착은 허구적 소설"

[아시아경제 이지은 기자] 검찰이 '채널A 강요미수 의혹' 사건을 수사하면서도 한동훈 검사장의 공모 혐의를 밝히지 못한 것과 관련, 미래통합당이 "추미애 법무부 장관은 거취를 밝히라"며 사퇴요구에 나섰다.

김은혜 통합당 대변인은 6일 논평을 통해 "수사가 시작되기도 전부터 '검언유착' 프레임으로 지난 4개월 나라를 뒤흔들었지만 결국 유착의 어떤 혐의도 발견해내지 못했다"며 이같이 밝혔다.

그는 "검찰 수사심의위의 수사중단, 불기소 권고도 무시하고, 검찰 장악의 빌미를 억지로 끼어 맞추려다 빚어진 참사"라며 "국민의 웃음거리로 전락한 법무부와 검찰에게 오늘은 역사상 치욕의 날로 기록될 것"이라고 지적했다.

이어 "이 오욕의 날에, 나를 따르라며 '검언유착 조작'을 최전선에서 진두지휘한 추 장관은 아무 말이 없다"며 "더 이상 수사를 이어갈 하등의 이유가 없음에도 이어지는 침묵은 무책임하다. 그 빈번하던 SNS(소셜네트워크서비스) 훈수는 어디로 갔는가"라고 비판했다.

김 대변인은 "추 장관은 더 이상 법무장관의 자격이 없다"며 "마지막 양심으로 지금이라도 책임지는 모습을 보인다면, 그 부끄러움을 조금은 덜어낼 수 있을 것"이라고 지적했다.

같은 당 하태경 의원도 "추 장관이 수사지휘권 발동한 '검언유착'은 허구적 소설이었음이 확인되었다"며 "공작정치를 자행하는 사람은 윤석열 총장이 아니라 추 장관"이라고 비판했다.

더불어민주당 의원들이 '독재 배격' 발언을 한 윤 총장의 해임을 주장하는 데 대해서는 "도둑이 제 발 저리는 격"이라며 "윤 총장의 발언은 법치주의 수호의 책임자로서 너무나 상식적이고 당연한 이야기"이라고 말했다.

그는 "추 장관을 몸통으로 이성윤(서울중앙지검장)의 서울중앙지검과 권력의 나팔수 역할을 한 어용 언론, 민주당 의원들이 합작해 윤 총장을 쫓아내기 위한 더러운 정치공작을 자행한 것"이라며 "민주주의를 지키려면 윤 총장이 아닌 공작정치의 대모 추 장관 사퇴를 요구해야 한다"고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr