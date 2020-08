전기차 전시회 'EV 트렌드 코리아 2020' 내달 4일 개최

현장서 시승·세미나 프로그램 진행…온라인 비대면 전시회도

[아시아경제 김지희 기자] 전기차 전시회 ‘EV 트렌드 코리아 2020’이 내달 4일 개최를 앞두고 전기차를 다양하게 경험할 수 있는 온·오프라인 프로그램을 6일 공개했다.

올해는 현장에서 시승과 세미나 프로그램을 운영한다. 또 온라인을 통해 모바일 라이브 커머스 ‘그립(Grip)’과 함께하는 언택트(비대면) 전시회 프로그램도 함께 운영한다.

현장에서 진행되는 전기차 시승 프로그램과 세미나 프로그램은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 온라인 사전 접수를 통한 예약제로 진행된다. 행사 현장은 철저한 관리 및 안전한 환경 속에서 운영될 예정이다.

전기차 시승 프로그램은 ▲현대차 코나, 넥쏘, 포터 Ⅱ ▲기아차 니로, 쏘울 ▲쎄미시스코 스마트 EV Z, ▲캠시스 쎄보-C 등 7종의 모델을 대상으로 운영된다. 사전 접수를 통해 원하는 전기차를 현장에서 직접 체험할 수 있다. 온라인 사전 접수는 지난 3일 시작해 이달 21일까지 EV 트렌드 코리아 공식 홈페이지를 통해 가능하다.

전기차 세미나 프로그램은 전기차 최신 기술 트렌드와 산업 동향에 대한 정보를 공유하는 자리다. 다음달 4~5일 양일 간 행사 현장 별도 부스에서 진행된다. 전기차 산업 생태계, 초소형 전기차 산업 동향, E-모빌리티 미래 전망, 충전 기술 및 비즈니스 등 E-모빌리티의 현재와 미래에 대한 고민이 공유된다. 세미나 프로그램 온라인 사전 접수는 이달 18일부터 28일까지 EV 트렌드 코리아 공식 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

올해 EV 트렌드 코리아 2020은 코로나19 확산 방지를 위해 모바일 라이브 커머스 ‘그립(Grip)’과 함께 모바일로 어디서나 참여할 수 있는 언택트 전시회 프로그램을 시도한다. 그립 어플을 이용한 비대면 프로그램으로, 모바일 버전 친환경 EV 홈쇼핑 EV LIVE, 모바일 시승 생중계 및 시승 예약 접수 EV 드라이브가 진행된다.

EV 트렌드 코리아 조직위원회 관계자는 “올해는 현장 전기차 시승 프로그램, 세미나 프로그램과 더불어 코로나19 확산 방지를 위한 방안으로 ‘언택트 전시회 프로그램’을 특별히 준비했다”며 “EV 트렌드 코리아는 대한민국 대표 전기차 전시회로서 행사를 준비하고 운영하며 철저한 현장 관리와 위생관리 강화에 만전을 기할 것”이라고 밝혔다.

한편 EV 트렌드 코리아 2020은 제1회 푸른 하늘의 날 기념 주간행사로 오는 9월4일부터 7일까지 나흘간 서울 코엑스에서 진행된다. 올해로 3회차를 맞은 이번 행사는 코엑스와 한국전지산업협회가 공동 주관하며, 현대자동차와 기아자동차를 비롯한 국내 전기차 생산기업 쎄미시스코 등이 참여한다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr