경찰 순찰 활용되던 '지하철 디지털성범죄 위험도' 내일 일반에 공개

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 KT와 협업해 개발한 '지하철 디지털 성범죄(불법촬영) 위험도'를 행정안전부 대국민 안전 서비스인 '생활안전지도'와 연계한다고 6일 밝혔다.

경찰청은 지난해 KT 빅데이터 분석 전문가, 경찰 범죄분석관으로 협업팀을 구성하고 지하철 불법촬영 위험도를 개발했다. 지하철에서 발생한 디지털성범죄(카메라등이용촬영죄) 건수, 해당 지하철의 유동인구 속성, 환승역 속성, 배후지 등 영향도가 높은 총 14개 변인을 선정해 수도권 지하철 노선·역·출구별 위험등급을 5단계(양호-주의-의심-위험-고위험)로 구분했다.

지하철 불법촬영 위험도는 그간 경찰청에서 운영 중인 ‘지리적 프로파일링 시스템’(Geo-Pros) 내에 탑재돼 지하철 경찰대 등 경찰관의 순찰 및 예방 업무에 활용됐다.

경찰은 이를 일반 국민들에게 공개해 불법촬영을 사전 예방한다는 방침이다. 보다 자세한 내용은 7일부터 신설된 생활안전지도(www.safemap.go.kr) ‘불법촬영 위험도’ 메뉴에서 확인할 수 있다.

