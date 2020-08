[아시아경제 부애리 기자] 여민수 카카오 공동대표는 6일 2분기 실적발표 후 진행한 컨퍼런스콜에서 "톡비즈는 연초 제시했던 50% 매출 성장 가이던스는 달성할 것으로 보인다"며 "올해 매출 1조원을 달성할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

