카카오, 2분기 매출 9529억…역대 최고 실적(상보)

영업이익은 전년대비 142% 증가한 978억

카카오톡 기반 광고, 커머스 사업 매출 성장 이끌어

[아시아경제 이진규 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 370,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 370,000 2020.08.06 08:33 장시작전(20분지연) close 가 2분기 역대 최고 실적을 경신했다.

카카오는 2분기 매출이 전년 같은 기간보다 30% 늘어난 9529억원을 기록했다고 6일 밝혔다. 영업이익은 전년 동기 대비 142% 증가한 978억원이며, 영업이익률은 10.3%다. 이는 모두 분기 기준으로 역대 최고치다.

카카오톡을 기반으로 한 광고, 커머스 사업 확대와 신사업 부문, 글로벌 유료 콘텐츠 사업의 성장이 전체 매출 성장을 이끌었다.

카카오의 2분기 플랫폼 부문 매출은 전년 동기 대비 51% 증가한 4927억원을 기록했다. 톡비즈 매출은 카카오 비즈보드 매출 확대와 커머스 매출의 성장으로 전년 동기 대비 79% 증가한 2484억원이다. 포털비즈 매출은 전년 동기 대비 14% 감소한 1175억원을 기록했다. 신사업 부문 매출은 전년 동기 대비 149% 증가한 1268억원으로 집계됐다. 2분기에도 전분기에 이어 모빌리티 신규 사업의 매출 성장세가 높았으며, 카카오페이의 금융 서비스 확대도 성장을 견인했다.

콘텐츠 부문 매출은 전년 동기 대비 13% 증가한 4602억원이다. 유료콘텐츠 매출은 카카오재팬의 글로벌 거래액 증가와 카카오페이지 지식재산권(IP) 사업 가치 확대에 힘입어 전년 동기 대비 46% 성장한 1190억원을 기록했다. 특히 카카오재팬 픽코마의 거래액은 전년 대비 약 2.5배 성장하며 세계 최대 콘텐츠 시장 중 하나인 일본에서 가장 주목받는 플랫폼으로 부상하고 있다.

게임 콘텐츠 매출은 '달빛조각사' 등 모바일 게임의 성장으로 전년 동기 대비 9% 성장한 1075억원을 달성했다. 뮤직 콘텐츠 매출은 전년 동기 대비 4% 증가한 1510억원을 달성했다. IP 비즈니스 기타 매출은 전년 동기 대비 1% 증가한 827억원이다.

2분기 영업비용은 전년 동기 대비 23% 늘어난 8551억원으로, 연결 종속회사 편입으로 인한 인원 증가와 외주 인프라 확대 등이 영향을 미쳤다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr