경기필 앤솔러지 시리즈 '베토벤 바이올린 협주곡·멘델스존 교향곡 4번'

7일 경기아트센터·8일 예술의전당에서 공연

[아시아경제 박병희 기자] 경기 필하모닉 오케스트라가 앤솔러지 시리즈 스페셜 '베토벤 & 멘델스존'을 오는 7~8일 공연한다. 7일에는 오후 8시 경기아트센터 대극장에서, 8일에는 오후 5시 예술의전당(교향악축제)에서 공연한다.

경기필은 베토벤 바이올린 협주곡과 멘델스존 교향곡 4번 '이탈리아'를 연주한다.

멘델스존 교향곡 4번 '이탈리아'는 1831년 21살의 멘델스존이 이탈리아 로마에 머물고 있을 당시 곡을 쓰기 시작해 1833년 베를린에서 완성한 작품이다. 베네치아와 피렌체, 로마 등 이탈리아 여행에서 받은 화창하고 활기찬 인상을 음악에 담았다. 이탈리아의 빛나는 태양과 푸른 바다, 싱그러운 바람이 고스란히 느껴진다. 멘델스존 교향곡 중에서도 가장 많은 사랑을 받고 있는 곡이다. 일본 드라마 '노다메 칸타빌레'에 삽입되며 더 유명해졌다. 초연 당시에도 영국 언론으로부터 "영감이 번뜩이는 찬란한 작품"이라는 극찬을 받았다. 느린 서주 없이 곧바로 빠르고 화려한 음악으로 시작하는 1악장의 도입부와 13세기 이탈리아 나폴리의 춤 '살타렐로'의 리듬이 소용돌이치는 4악장을 들으면 이탈리아의 밝은 태양이 절로 떠오른다. 이번 연주를 지휘할 마시모 자네티 경기필 음악감독은 이탈리아 출신이기도 하다.

1부 공연에서 '베토벤 탄생 250주년'을 기념해 연주될 베토벤 바이올린 협주곡은 바이올리니스트 최예은이 협연한다. 최예은은 2018년 뉴욕필하모닉 음악감독인 얍 판 즈베던 지휘로 경기필과 한 차례 협연했으며 마시모 자네티의 지휘로 다시 한번 경기필과 호흡을 맞춘다. 최예은이 협연할 '바이올린 협주곡 D장조'는 베토벤의 유일한 현악기 독주 협주곡이다. 베토벤이 1806년 완성한 곡으로 멘델스존과 브람스, 차이코프스키, 시벨리우스로 이어지는 19세기 바이올린 협주곡 명곡 계보에서 가장 윗자리를 차지하는 걸작이다. 빈틈없는 구성에 교향악적인 웅장함과 조형미를 갖춰 바이올리니스트들이 '가장 마지막에 연주하는 바이올린 협주곡'으로 손꼽힌다. 베토벤이 채워놓지 않은 1악장 카덴차 때문에 연주자의 음악성과 개성을 보여줄 수 있는 곡이다.

최예은은 어린 시절 금호 영재콘서트 독주회 이후 금호아시아나문화재단의 꾸준한 후원을 받았으며 2005년 안네-조피 무터 재단 장학생으로 선정돼 독일 뮌헨으로 이사해 공부했다. 2007년 미국 교향악단 연맹이 선정하는 '떠오르는 별'로 선정됐고 2013년에는 유럽문화재단 신인상을 받았다. 앨런 길버트가 지휘하는 뉴욕 필하모닉과 2009년 협연한 것을 비롯해 앙드레 프레빈, 블라디미르 아시케나지 등 세계적 지휘자들과 한 무대에 섰다.

