강남구, 난임부부 한의약 치료비 최대 119만원 지원

18일까지 23쌍 모집, 3개월 첩약 제조비의 90% … 사실혼 부부도 신청 가능

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 18일까지 임신에 어려움을 겪고 있는 난임부부 23쌍을 모집, 한의약 치료비 119만원을 지원한다.

이 사업은 서울시 한의약 난임치료 지원사업 일환으로 신청일 기준 서울시에 6개월 이상 거주한 강남구민 중 사실혼을 포함해 자연임신을 원하는 원인불명의 난임부부(여성 만41세 이하)면 누구나 신청할 수 있다.

참여자로 최종 결정되면 서울시 내 지정 의료기관 중 원하는 곳을 선택해 치료받을 수 있으며, 한의약 난임치료(3개월) 첩약 제조비의 90%(지원상한액 119만2320원)가 지원된다. 연 1회 신청이 가능, 최대 2회까지 지원받을 수 있다. 기초생활수급자 및 차상위계층은 전액 지원된다.

신청은 ‘서울시 임신·출산정보센터’에서 적격여부와 남녀 각각 자가 선별점검 후 결과지와 함께 관련 구비서류와 신분증을 지참해 강남구보건소로 방문 접수하면 된다.

자세한 사항은 보건소 건강관리과 모자건강팀으로 문의할 수 있다.

