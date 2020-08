정동극장 브런치 콘서트 '양준모의 오페라 데이트' 올해 첫 대면공연

오는 19일 오전 11시 정동극장에서…테너 신상근·소프라노 이민정 초대손님

[아시아경제 박병희 기자] 정동극장은 오는 19일 오전 11시 2020년 정동극장 브런치 콘서트 '양준모의 오페라 데이트' 세 번째 무대를 연다.

'양준모의 오페라 데이트'는 뮤지컬 배우이자 테너인 양준모가 매 회 새로운 게스트를 초대해 각기 다른 주제로 함께 대화와 연주를 나누는 해설이 있는 오페라 토크 콘서트다.

정동극장은 2020년 대중에게 다소 낯선 장르인 오페라의 대중화를 위해 오전 11시에 만나는 전석 1만원 브런치 콘서트로 '양준모의 오페라 데이트'를 기획했다. 올해 4회 공연을 계획했으며 지난 5월1일과 6월24일, 1-2회차 공연은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 예방을 위해 무관중 온라인 중계로 진행했다.

오는 19일 3회차 공연에서야 비로소 올해 처음으로 극장에서 관객을 맞이한다. 이번 3회차 공연은 '오페라 속 뮤지컬 이야기'를 주제로 세계적인 테너 신상근과 소프라노 이민정이 함께 한다.

테너 신상근은 최근 성악인들의 꿈의 무대인 뉴욕 메트로폴리탄 오페라 '로미오와 줄리엣'에서 동양인 최초 '로미오'역으로 데뷔해 뉴욕 타임즈의 호평을 받은 세계적인 아티스트다. 소프라노 이민정은 오스트리아 비엔나, 독일 뮌스터, 보훔, 칼스루에, 올름, 프랑스 파리에서 '라보엠', '카르멘', '라 트라비아타' 등의 무대에 올랐다. 테너 신상근과 소프라노 이민정은 이번 공연에서 뮤지컬이 원작이 된 오페라를 통해 뮤지컬과 오페라 두 매력을 느낄 수 있는 특별한 시간을 준비했다.

테너 신상근은 구노 오페라 '로미오와 줄리엣'의 '떠올라라 태양이여(Ah! leve-toi, soleil!)'를 노래하며, 소프라노 이민정은 '로미오와 줄리엣' 중 '아, 꿈속에 살고파라(Ah! Je veux vivre)'를 노래한다. 신상근과 이민정, 호스트인 테너 양준모 세 사람은 베르디 오페라 '라 트라비아타'의 유명 아리아 '축배의 노래(Brindisi)'를 함께 부를 예정이다.

'양준모의 오페라 데이트' 3회차 공연 입장권은 오는 6일부터 인터파크와 정동극장 홈페이지에서 예매할 수 있다. 공연은 '한 칸 띄어 앉기' 좌석 운영 등 코로나19 방역 조치 하에 진행될 예정이다. 브런치 콘서트인만큼 공연 후 간단한 다과(CJ 제일제당 쁘띠첼)가 제공된다. '양준모의 오페라 데이트' 올해 마지막 4회차 공연은 오는 10월7일 진행된다.

