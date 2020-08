中 코로나 이어 진드기병 확산…60명 감염·7명 사망 (상보)

中 보건당국 "진드기에 물렸을 경우 바로 병원 가야" 당부

[아시아경제 김가연 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 이어 진드기병이 중국에 확산하고 있다.

중국 매체 차이징바오(財經報)에 따르면 신종 부니아(Bunia) 바이러스 감염자 수는 60명으로 집계됐다. 이 가운데 7명이 숨진 것으로 파악됐다.

진드기병으로 불리는 이 바이러스는 고열에 혈소판을 감소시켜 유행성 감기와 출혈열, 뇌염 등을 유발한다. 쥐, 모기, 진드기 등으로 전염되는 것으로 알려졌다.

보도에 따르면 장쑤(江蘇)성 난징(南京)의 60대 여성 왕 모 씨는 최근 신종 부니아바이러스 감염 판정을 받았다. 왕 씨는 발열과 기침 등의 증상을 보인 것으로 전해졌다.

이밖에도 올해 난징에서 37명이 감염됐으며, 4월 이후 안후이(安徽)성에서도 환자 23명이 발생해 5명이 사망한 것으로 집계됐다. 저장(浙江)성에서도 2명이 사망했다.

장쑤성 인민병원 감염병과 관계자는 "진드기에 물려 신종 부니아바이러스에 감염된 것으로 보인다"며 "환자인 왕 모 씨는 한 달 가까이 치료받은 끝에 현재 완치돼 퇴원했다"고 밝혔다.

저장(浙江)대 부속 제1병원 감염과 샨지팡 주임은 "이 바이러스는 진드기가 주 전염원"이라며 "사람 간 전파 및 감염 가능성도 있다"고 했다.

중국 보건 당국은 ▲진드기가 서식하는 풀밭 등지에서 오래 누워있지 말고 ▲진드기에 물렸을 경우 알코올 또는 담뱃불로 진드기를 죽여 피부에서 완전히 떼어낸 후 곧바로 병원으로 가야 한다고 당부했다. 특히 동물에 진드기가 서식할 가능성이 크다며 반려동물에 대한 각별한 위생관리를 강조했다.

