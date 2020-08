이해찬 "주택시장 안정화대책, 지속 추진할것…다주택 처분해야"

[아시아경제 원다라 기자] 이해찬 더불어민주당 대표가 주택시장안정화 대책을 21대 국회에서의 민주당 핵심정책으로 지속하겠다고 강조했다. 부동산 투기세력을 향해선 "하루빨리 다주택을 처분하는 게 이익이 될 것"이라고도 경고했다.

이 대표는 5일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "어제 본회의에서 부동산거래신고법·종합부동산세법 ·법인세법 ·소득세법이 통과됐다. 정부도 수도권주택공급방안을 발표했다"면서 "이제 다주택소유로 투기소득을 올리던 시대는 끝내야 한다"고 말했다.

이 대표는 "투기목적 다주택소유는 그에 상응하는 세제로 투기소득이 환수되도록 하겠다"면서 "투기목적 다주택자는 하루빨리 처분하는 게 이익이 될것이라는 점을 분명하게 말씀드린다"고 말했다. 이어 "부동산세제개혁과 실거주공급정책으로 주택시장을 안정화하고 임차인의 안정을 높이는 정책은 단발로 끝날것이 아니라 꾸준히 해야한다"면서 "21대 내내 민주당의 가장 핵심적인 정책으로 추진하겠다"고 강조했다.

고위공직자범죄수사처(공수처) 설치법 후속법안이 통과된 것과 관련해선 "7월15일까지로 규정된 공수처 설치 법정시한을 넘겨 현재는 위법상태"라면서 "미래통합당은 늦어도 8월 국회 시작까지 추천위원 선임에 법적 책임을 다하길 바란다. 그렇지 않으면공수처 출범을 위한 다른 대책을 세울 것임을 분명히 말씀드린다"고 촉구했다.

이 대표는 비 피해가 속출하고 있는 것에 대해선 "어제 정부 보고에 따르면 앞으로 태풍상륙 영향으로 14일까지 열흘동안 집중호우가 계속될것으로 전망된다"면서 "앞으로 만전을 기해서 사고를 예방할수 있도록 당에서도 최선을 다하겠다. 유명을 달리하신 분들의 깊은 애도의 말씀을 드린다"고 말했다.

