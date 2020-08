신한카드, 네이버페이 라인프렌즈 카드 결제 시 1만 포인트 적립

[아시아경제 오현길 기자] 신한카드는 '네이버페이 라인프렌즈 신한카드' 이용고객을 대상으로 네이버페이 포인트 적립 등 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

네이버페이 라인프렌즈 신한카드로 오는 9월30일까지 1만원 이상 결제하는 모든 고객에게 네이버페이 1만 포인트를 준다. 별도의 참여 등록 없이 해당 카드를 이용하면 자동으로 이벤트 참여가 가능하다.

추가적으로 포인트 적립을 해주는 더블적립 이벤트도 진행한다. 네이버에서 이용 시 카드 혜택 2%에 더해 2% 네이버페이 포인트를 추가 적립하며, 네이버가 아닌 곳에서 이용할 경우 카드 혜택 0.5%에 0.5%를 더한 총 1%를 적립한다.

또 연말까지 이 카드를 발급하는 모든 고객을 대상으로 연회비와 동일한 네이버페이 포인트를 적립해준다. 추가로 라인프렌즈 스마트스토어에서 9월30일까지 사용할 수 있는 1만원 할인쿠폰을 제공한다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr