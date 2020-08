롯데면세점, 40주년 프로젝트 레드닷 어워드 2관왕

헤리티지북과 엠블럼 본상 수상

[아시아경제 차민영 기자] 롯데면세점은 40주년 기념 프로젝트로 레드닷 어워드 2관왕 등 해외 유명 디자인 어워드에서 연달아 수상했다고 5일 밝혔다.

롯데면세점은 지난 3일(독일 현지시간) ‘레드닷 디자인 어워드’에서 올해 40주년을 기념해 진행한 헤리티지북과 엠블럼으로 브랜드&커뮤니케이션 디자인 부문의 퍼블릭싱&프린트 미디어 분야와 브랜드 디자인&아이덴티 분야에서 각각 본상인 ‘위너’를 수상했다.

롯데면세점은 기존 편년체 형식의 역사 서술 방식을 벗어나 브랜드 역사와 정통성, 미래 비전을 예술적 감성으로 전달하는 브랜드 헤리티지북을 제작했다. 헤리티지북은 브랜드 가치에 중점을 둔 콘텐츠로 구성된 헤리티지 파트와 40년 역사와 현황으로 구성된 히스토리 파트로 나눠져 있다. 40년 동안 시대를 상징하는 상품들과 상품이 입고돼 고객에게 전달되는 과정을 일러스트로 다룬 콘텐츠, 명품 브랜드 등 파트너사와 인터뷰 형식으로 롯데면세점을 이야기하는 등 다양한 콘텐츠로 구성돼 있다.

롯데면세점 40주년 기념 엠블럼은 영국의 유명 팝 아티스트인 스티븐 윌슨과 협업해 만든 작품이다. 여행을 통해 이뤄지는 면세점 유통의 특징을 살리면서 끊임없이 성장하고자 하는 염원을 각기 다른 40개 풍선으로 형상화해 표현했다. 롯데면세점은 2020년 탁상용 캘린더와 쇼핑백에 40주년 엠블럼을 반영했으며 메인 엠블럼을 바탕으로 시즌별 키 비주얼과 이를 활용한 다양한 아이템을 제작하고 있다.

특히 이번 수상은 전 세계 50여 개국, 7천여 건 이상의 출품작 가운데 치열한 경쟁을 통해 선정된 것이다. 독일 ‘IF디자인’ 및 미국 ‘IDEA디자인’ 어워드와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽히는 레드닷 디자인 어워드는 1955년 제정된 디자인 분야 세계 최고 권위의 상으로 평가된다.

이갑 롯데면세점 대표는 “코로나19로 가장 힘든 시기에 세계 유명 어워드에서 좋은 성과를 거두어 그 의미가 더 크게 느껴진다”며 “롯데면세점은 앞으로도 면세점 문화를 선도하며 글로벌 1위 브랜드로 혁신적인 활동을 이어갈 것”이라고 말했다.

