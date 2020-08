GS25 "유료멤버십 '더팝플러스' 고객, 일반고객보다 3.7배 더 산다"

[아시아경제 이승진 기자] GS리테일의 유료정기멤버십 ‘더팝플러스’ 서비스가 고객으로부터 호응을 얻고 있다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 5일 유료멤버십 서비스 더팝플러스의 5~6월 이용고객 데이터를 분석한 결과, 일반고객 대비 더팝플러스CAFE25 가입고객은 약 3.7배, 더팝플러스도시락&샐러드 가입고객은 약 2.6배 더 많이 구매한 것으로 나타났다.

더팝플러스CAFE25는 월회비 2500원을 지불하면 CAFE25 전 상품을 한 달간 총 60회 25% 할인받아 최대 3만원의 혜택을 받을 수 있는 유료정기멤버십 서비스다. 더팝플러스도시락&샐러드는 월회비 3990원을 지불하면 판매가 6000원 이하 도시락, 샐러드를 한 달간 총 10회 20% 할인에 이달의 선물까지 증정해 최대 1만1250원의 혜택을 받을 수 있다.

GS리테일은 해당 서비스 상품들은 회원 가입 시 지불하는 가격보다 이용으로 인한 혜택이 더 큰 가치를 얻을 수 있도록 설계돼 이용자들로부터 큰 호응을 얻고 있는 것으로 봤다. 더팝플러스 서비스는 일정 금액을 내고 정기적으로 상품과 서비스를 이용하는 유료 멤버십 서비스로 GS25가 단골고객들에게 차별화된 혜택을 제공하기 위해 지난 5월 편의점 업계 최초로 선보였다.

한편, GS리테일은 더팝플러스 가입 고객 확대를 위해 8월 한 달간 ‘가입비 100% 리워즈’ 프로모션을 진행한다. 고객이 프로모션 기간에 더팝플러스 신규 가입 시 1개월분의 이용료를 더팝 리워즈로 페이백 혜택을 받는다.더팝플러스CAFE25, 더팝플러스도시락&샐러드를 모두 가입한 고객에게는 중복으로 페이백 혜택이 적용된다.

최윤정 GS리테일 멤버십 담당자는 “고객이 이용하는 구독 비즈니스의 핵심은 맞춤형 서비스에 있다”며 “다양한 고객들이 GS25에서 즐겨 이용하는 상품에 대해 맞춤형 혜택을 제공함으로써 가격경쟁력과 이용편의성 관점에서 차별화된 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

