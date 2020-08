홍남기 "9억 이상 주택거래 자금출처 상시조사…결과 주기적 공표할 것"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 5일 "9억원 이상 고가주택 매매 자금출처 의심거래를 상시조사하고 결과를 주기적으로 공표할 예정"이라고 밝혔다. 또 공급대책의 주요 개발 예정지 등은 상시 모니터링 후, 과열 우려시 즉시 기획조사에 착수하기로 했다. 전일 발표한 공급확대 방안 이후 발생할 수 있는 시장 교란행위에 대한 대응 강화 차원이다.

홍 부총리는 이날 정부서울청사에서 '제1차 부동산시장 점검 관계장관회의'를 주재하며 이 같이 말했다.

그는 "주택공급이 아무리 늘어나더라도 불법거래와 다주택자들의 투기 등을 근절시키지 않는다면 부동산시장 안정 달성은 어려울 것"이라며 "관계기관간 공조를 통해 집값 담합과 부정청약, 탈루 등에 대한 조사·수사 및 단속을 강화하고 변칙·불법거래 의심사례는 예외없이 전수조사해 끝까지 추적하고 엄중한 처벌을 할 것"이라고 강조했다.

정부와 서울시의 엇박자 논란에 대해선 선을 그었다. 홍 부총리는 "어제 발표된 공급대책 중 '공공참여형 고밀재건축'은 기재부, 국토교통부, 서울시 간에 많은 논의를 거쳐 마련된 방안으로 이견이나 혼선이 있는 것은 아니라는 점을 명확히 한다"며 "정부는 앞으로 서울시와 협력하에 재건축 조합과의 소통등을 통해 공공 고밀재건축사업을 계획대로 차질없이 추진해 나가도록 총력을 기울여 나갈 것"이라고 말했다.

한편 정부는 앞으로 부총리 주재로 기재부, 국토부, 행안부, 금융위 등 관계기관 장관이 참여하는 부동산시장 점검회의 매주 개최할 계획이다. 이를 통해 시장을 점검하고 및 실효성 있는 대응방안을 마련할 방침이다. 또 부동산 시장을 일일모니터링하는 신속대응팀을 운영해 부동산시장 점검 관계장관회의체를 지원할 예정이다.

