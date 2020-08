금통위 "완화적 통화정책, 자산 버블 형성 우려…부동산 분석 강화"

'7월 16일 금융통화위원회 회의'

[아시아경제 장세희 기자]지난달 16일 열린 한국은행 금융통화위원회 회의에서 일부 위원들은 완화적 통화 정책에 따른 부동산 등 자산 가격의 고평가 현상을 우려했다.

한은이 4일 홈페이지에 공개한 금통위 의사록에 따르면, 7월 16일 회의에서 한 위원은 "명목 국내총생산(GDP) 대비 민간부채 비율이 계속 올라가 부채 과잉 문제가 심화하는 데다, 경제 기초여건(펀더멘털) 대비 자산가격의 고평가 내지 버블 형성 우려가 커질 것"이라고 밝혔다.

다른 한 위원은 "자산가격이 고평가되거나 부채가 과도하게 늘어나면 급작스러운 조정의 위험이 커지게 된다"고 말했다.

또 다른 위원도 "기준금리 인하 등으로 현재 시중에 충분한 유동성이 공급돼 금융시장은 현재 대체로 안정을 회복했지만, 다른 한편으로는 가계신용을 비롯한 민간신용이 빠르게 늘고 자산시장에 유동자금 유입 확대가 지속하고 있다"며 "미래 금융안정을 저해할 잠재적 요인이 증가하는 것으로 추정되는 만큼 주의를 기울여야 한다"고 조언했다.

이에 한 의원은 "올 들어 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 확산에 따른 경기위축에 대응해 당행이 통화정책의 완화정도를 확대한 가운데 최근 일부 지역에서 부동산가격이 재차 상승하고 있다"며 "통화정책과 부동산가격, 가계부채 간 관계에 대해 보다 종합적이고 심층적으로 분석할 필요가 있다"고 설명했다.

최근 경제 상황이 앞서 지난 5월 말 한은이 내놓은 기본 시나리오(연간 GDP 성장률 -0.2%)보다 나쁘다는 데는 금통위원들 사이에 이견이 없었다. 이에 따라 7명의 위원은 만장일치로 기준금리 0.5% 동결을 의결하며 완화적 통화정책 기조를 유지했다.

한 위원은 "혹시라도 올해 성장률이 국제통화기금(IMF)이 지난 6월 제시한 전망치(-2.1%)에 근접할 가능성도 있느냐"고 물었고, 한은 담당 부서는 "비록 성장경로의 하방 위험이 커졌지만, 올해 성장률이 IMF의 전망치까지 하락할 가능성은 작다"고 답했다.

