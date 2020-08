여자친구가 줄 오래 섰다고…버거킹 직원 총격 살해

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 미국 로스앤젤레스에의 한 햄버거 가게에서 긴 대기 줄을 서던 손님과 직원과의 다툼이 총격 살해까지 이어져 충격을 주고 있다.

AP통신 등에 따르면, 미국 플로리다주 오렌지 카운티 경찰은 3일(현지시간) 버거킹 직원 데즈먼드 아몬드 조슈아(22)를 총으로 쏴 살해한 혐의로 켈비스 로드리게스 톰스(37)를 체포했다.

경찰에 따르면 이번 사건의 발단은 지난 1일 버거킹을 찾은 톰스의 여자친구 애슐리 메이슨과 조슈아의 다툼이었다.

메이슨은 버거킹 매장에서 드라이브스루 주문을 한 뒤 음식을 받기까지 시간이 오래 걸리자 조슈아에게 화를 내기 시작했다.

이에 조슈아는 메이슨에게 40달러를 환불하며 매장을 떠나라고 요구했다. 메이슨은 남자친구를 데려오겠다고 소리치며 매장을 빠져나갔다.

잠시 후 톰스는 메이슨과 함께 매장을 찾아 조슈아의 목을 팔로 감아 조른 후 총을 쐈다.

총상을 입은 조슈아는 인근 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌다.

조슈아를 살해한 뒤 현장에서 도주한 톰스는 총기를 분해해 버렸다.

경찰은 이후 톰스를 총기 살해와 증거인멸 등의 혐의로 체포했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr