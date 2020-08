국내 최대 ‘실내복합수영장’ 본격 공사 돌입

부산 기장군, 정관 ‘아쿠아 드림파크’ 8월부터 건축

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국내 최대 규모의 실내복합 수영장인 ‘아쿠아 드림파크’가 부산 기장군 정관면에서 본격적인 공사에 들어갔다.

기장군은 역점사업인 ‘정관 빛·물·꿈 교육행복타운’의 1단계 사업 ‘아쿠아 드림파크’가 6월 12일 착공한 이후 현재 공정률 5%를 보이고 있다고 4일 밝혔다.

아쿠아 드림파크는 착공 이후 현황측량과 설계도서 검토 등을 통해 기존 설계의 시공가능 여부를 판단하고 안전관리계획의 승인을 받는 등 본격적인 건설을 위한 선행 절차를 완료했다.

8월부터는 진행 중인 토공사와 함께 지반 안정을 위한 파일공사 등 대형장비가 본격적으로 투입되는 건축공사에 돌입한다.

정관읍 모전리 676번지에 국내 최대 실내복합수영장으로 조성되는 아쿠아 드림파크는 총사업비 462억원이 투입돼 2021년 12월 말 준공을 목표로 건립 중이다.

지하 1층, 지상 2층 규모로 국내 최대 규모인 총 22개 레인의 실내수영장과 휘트니스센터, 필라테스·요가 교실, 주민편의시설과 부대시설로 조성된다.

실내수영장의 경우, 기장지역 일반인은 물론 청소년·유아 생존수영 교육을 위한 기반시설을 갖춘다. 야외에는 사계절 이용할 수 있는 가족 물놀이장을 조성하고 겨울철에는 썰매장으로도 이용할 계획이다.

기장군 관계자는 “아쿠아 드림파크는 일반인, 청소년, 유아, 가족 단위의 생존수영 프로그램을 활성화하기 위해 국내 최대 규모의 수영장으로 짓는다”며, “공공수영장이 부족한 실정에서 차질없이 공사를 진행하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr