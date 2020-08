담양군 ‘교육비 지원사업·직업교육과정’ 참여자 모집

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 군민들의 취업을 위해 추진하는 하반기 ‘잡(Job)아라! 내 일(My job)! 교육비 지원사업 및 직업교육과정’ 참여자를 모집한다고 4일 밝혔다.

교육비 지원사업은 군민들의 취업역량을 강화하기 위해 자격증(수료증) 취득을 지원하는 사업으로 ▲경비신임교육 ▲소방안전관리자 ▲지게차운전기능사 ▲위험물안전관리자 자격증 취득을 희망하는 군민 40명에게 자격증 취득에 소요된 교육비를 지원하는 사업이다.

참여대상은 만 18세 이상 65세 미만 미취업 군민으로, 지원 대상자로 선정된 후 자율적으로 교육을 수강하고, 자격증(수료증)을 취득한 대상자만 교육비를 사후 지원하며 향후 취업 알선 서비스도 제공한다.

직업교육 과정으로는 회계경리사무원 양성과정 2기 ‘회계 기초이론 및 전산회계 운용 실무’ 교육과정이 운영된다.

만 18세 이상 49세 미만 미취업 군민을 대상으로 하는 직업교육 과정은 오는 17일부터 내달 17일까지 24일간 70시간으로 운영되며 수료 후 관내 기업체의 경리사무원으로 취업할 수 있도록 지원한다.

신청은 교육비 지원사업의 경우 오는 21일까지, 직업교육 과정은 오는 7일까지 일자리통합지원센터 홈페이지를 통해 신청하거나 센터를 직접 방문해 신청하면 된다.

군 관계자는 “일자리통합지원센터에서는 군민들의 취업을 위해 교육과정 운영뿐만 아니라 취업 알선 및 이력서 작성지원 등 각종 취업 지원서비스를 제공하고 있다”며 “취업을 희망하는 군민들은 언제든지 일자리통합지원센터로 방문하면 도움을 받을 수 있다”고 말했다.

