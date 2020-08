오렌지라이프, 스포츠 장학생 295명에게 9억 후원

[아시아경제 오현길 기자] 오렌지라이프는 비영리공익재단 오렌지희망재단이 '2020 오렌지장학프로그램' 장학생 295명에게 총 9억원을 후원한다고 4일 밝혔다.

오렌지장학프로그램은 스포츠와 예술 분야에 탁월한 소질을 보이는 아동 및 청소년의 지속적인 재능계발을 후원하는 사회공헌활동이다. 지금까지 약 900명에게 총 30억원을 지원했다.

오렌지장학프로그램 장학생이었던 성유진 프로골퍼도 재단에 1000만원을 기탁, 장학금 수혜자였던 선배가 스포츠 후배들을 위해 나눔을 실천했다.

정문국 오렌지희망재단 이사장은 "여러 어려움에도 굴하지 않고 자신의 꿈을 실현해 후배들을 위한 든든한 후원자로 변신한 성유진 프로의 모습이야말로 오렌지희망재단이 지향하는 미래 세대를 위한 나눔의 선순환"이라며 "이번 장학금 후원이 아이들이 꿈을 향해 힘차게 나아가는 데에 작은 디딤돌이 되길 바란다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr