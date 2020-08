김종인 "정부, 반의회·반민주적 행위…野, 국민에 호소하며 역량 발휘하자"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 정부가 반의회·반민주적 행위를 이어가고 있다고 지적하며 "수적으로 거대여당을 이길 순 없지만 국민에 호소하며 역량을 발휘하자"고 목소리를 높였다.

김 위원장은 4일 오전 국회에서 열린 의원총회에 참석, 모두발언에서 "나름대로 개별적 논리를 정비해 국민에게 알릴 수 있는 사항에 대해서는 국회 활동에서 알리자"며 "그러면 현명한 국민들이 납득할 것"이라고 말했다.

그는 "최근 정부가 추진하는 입법과정을 볼 것 같으면 반의회적, 반민주적 행위를 계속적으로 취하고 있다"며 "국민들이 여당에게 거대 다수당을 줬지만 국회에 들어가 민주 질서를 무시하고 모든 일하라고 표 준건 아니다"라고 말했다.

김 위원장은 "(정부의) 경제정책 실패가 오늘과 같은 상황을 만들었는데 원인 규명을 못하고 조치를 취해 봐야 실효를 못 거둔다"며 "이번에 부동산 가격 상승과 관련해 국회가 내놓는 여러 가지 세법도 '왜 국민을 괴롭히느냐'고 말씀드릴 수 있는 것"이라고 꼬집었다.

김 위원장은 수적 열세로 직접적 대응이 어려운 점을 지적하며 의원 개개의 대응을 강조했다. 그는 "의원들에게 당부드리고 싶은건 우리가 수적으로 거대여당을 당할 수는 없지만 국회 포기하고 나갈 수는 없는 일"이라며 "국민에 호소하며 우리 역량을 최대한으로 발휘할 것 같으면 반드시 승리할 수 있는 계기를 잡을 것"이라고 말했다.

주호영 원내대표는 "한 두 개 합의된 법안을 제외하면 민주당이 일방적으로 제대로 된 절차를 거치지 않고 밀어붙이는 법안이 대부분"이라며 "부동산 관련 세법은 국민 재산권에 심대한 영향을 미치는 법안임에도 제대로 된 절차와 토론이 없었다"고 지적했다.

그는 지난달 16일 임시국회를 시작하면서 요구한 10가지 사항을 언급하며 "협치는 어떻게 해나갈지, 윤미향 사태에 대한 대통령 입장은 뭔지, 소득주도성장·탈원전 정책을 비롯 실패한 정책을 바꾸고 부동산 정책 실패를 가져온 주무장관 책임을 물을 의향이 없는지 등 10가지 질의를 했지만 임시국회가 끝나는 오늘까지도 청와대는 감감무소식"이라고 비판했다.

부동산 급등에 대해서도 "서울 아파트값이 7년간 최고 상승률을 기록하고 있고 전세값도 치솟고 있다"며 "친여 인사들도 '3년간 뭐하다가 이제 와서 집값 폭등 책임을 전 정권에 돌리냐' 일침하고 있다"고 꼬집었다.

통합당은 이날 의원총회를 열어 이날 오후 본회의에서 부동산·고위공직자범죄수사처(공수처) 관련법 통과를 어떻게 제지할지에 대해 논의할 예정이다. 당 내에서는 필리버스터와 찬반토론 및 자유발언 등이 검토되고 있다.

