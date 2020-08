에이스침대, 롯데백화점 잠실점에 매트리스 팝업스토어 오픈

[아시아경제 김종화 기자]대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대가 롯데백화점 잠실점에서 오는 30일까지 에이스침대의 대표 프리미엄 매트리스 라인을 만나볼 수 있는 팝업스토어를 운영한다.

이번에 에이스침대 팝업스토어가 운영되는 롯데백화점 잠실점은 유동인구는 물론 송파구, 강남구, 광진구, 강동구 등 주거 지역 비율 또한 높은 곳으로, 올해 4월 리뉴얼 오픈한 에이스침대 매장과의 시너지 효과도 기대된다.

롯데백화점 잠실점 팝업스토어에서는 에이스침대가 자랑하는 하이엔드 매트리스 '에이스헤리츠(ACE HERITZ)'와 프리미엄 라인 '로얄에이스380(ROYAL ACE 380)' 모델을 편하게 체험하고, 내 체형과 수면 습관에 맞는 매트리스를 꼼꼼히 비교 후 선택할 수 있다.

에이스헤리츠는 에이스침대 매트리스 라인업 중 최상위 모델로 최고급 소재와 에이스침대의 기술 및 노하우를 집약한 하이엔드 매트리스다. 고급 의류에 사용되는 100% 메리노 울 원단과 천연 양모, 말털, 오가닉 코튼 원단 등 최상의 수면환경을 조성할 수 있는 천연 소재를 사용했으며 3D SPACER, 미라클폼 등 첨단 신소재가 적용되어 궁극의 편안함을 선사하는 제품이다.

에이스침대의 주력 매트리스 라인인 하이브리드 테크의 상위 모델 로얄에이스380은 세계 15개국에서 특허를 받은 에이스침대의 하이브리드 Z 스프링을 사용했다. 여기에 꺼짐, 소음, 흔들림 등 숙면을 방해하는 5가지를 차단해주는 ‘5 ZERO 시스템’, 쿠션감이 다른 상면과 하면을 취향에 따라 사용 가능한 '투웨이 쿠션 시스템' 등이 적용돼 편안한 숙면을 돕는다.

에이스침대 관계자는 "실제 경험이 구매 고려에 중요하게 작용하는 침대는 '경험 마케팅'이 여전히 유효하게 작용하고 있는 만큼 이번 팝업스토어처럼 소비자의 브랜드 경험을 확대시킬 수 있는 전략을 지속적으로 펼쳐나갈 것"이라고 전했다.

