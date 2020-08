지하철 5호선 '상일동~하남풍산' 오는 8일 개통

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도 하남 미사지구와 풍산동, 서울도심을 잇는 지하철 5호선 연장 하남선 1단계(상일동역 ~ 하남풍산역) 구간이 오는 8일 개통된다.

하남선 1단계 구간은 5호선 종착역인 상일동역에서 미사역을 거쳐 하남풍산역까지 총 3개 정거장 4.7km를 오가는 전철노선이다. 2015년 공사에 들어가 5년5개월 만에 개통을 맞게 됐다.

차량은 8량 1편성으로 출퇴근 시간에는 10분 내외, 평시에는 12~24분 간격으로 운행된다. 표정속도(역 정차시간을 포함한 속도)는 시속 약 40㎞다.

운행 시간은 하남풍산역 출발 기준으로 평일 오전 5시 35분부터 다음 날 오전 0시 1분까지다. 주말은 오전 5시38분부터 저녁 23시40분까지다. 기본 요금은 교통카드 기준 일반 1250원, 청소년 720원, 어린이 450원이다.

도는 이번 1단계 구간 개통으로 서울 도심에 직장을 둔 하남지역 도민들의 출퇴근길이 훨씬 수월해질 것으로 보고 있다.

상일동역에서 하남풍산역까지는 6분10초가 소요되며, 천호역과 잠실역에서 환승하면 하남풍산역에서 강남역까지 47분 안에 진입이 가능하다.

특히 중심상권에 위치한 미사역에는 자전거 820대를 주차할 수 있는 환승센터와 스마트 모빌리티 및 물품을 자유롭게 보관할 수 있는 144개의 다목적 보관함이 설치됐다.

하남풍산역의 경우 음악공연, 전시회 등 지역주민들의 문화 공간으로 활용될 수 있는 '썬큰광장'을 조성하는 등 역사 활성화를 위한 특화시설도 마련됐다.

개통식은 오는 7일 오전 10시 미사역 대합실에서 진행된다. 코로나19 확산 방지에 따른 사회적 거리두기를 고려, 하남풍산역 대합실이나 유튜브를 통해 누구나 개통행사를 시청할 수 있게 했다.

하남선 건설공사는 서울시 강동구 상일동에서 경기도 하남시 창우동까지 철도 총 연장 7.7㎞, 정거장 5개소를 신설하는 사업으로, 광역지자체가 발주부터 공사까지 도맡아 추진하는 광역철도사업은 이번이 처음이다.

하남선 2단계 구간(하남풍산역~하남검단산역)은 철도종합시험운행을 거쳐 올해 말 개통된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr