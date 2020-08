중국 "한국과 각 분야 교류 협력 적극·계속 추진할 것"

[아시아경제 이기민 기자] 중국 정부가 한국과의 경제 등 여러 분야에서 협력을 활성화할 것이라고 밝혔다.

왕원빈(汪文斌) 중국 외교부 대변인은 3일 정례브리핑에서 지난 1일 칭다오에서 열린 한중 경제공동위원회 이후 중국이 한국 측과 더 많은 대면 교류를 할지에 대해 이 같이 밝혔다.

왕 대변인은 "양국은 각자의 방역 상황과 양자 관계의 발전 수요를 결합해 방역 상시화의 배경 아래에서 각 분야의 교류 협력을 적극적으로 계속 추진할 것"이라고 설명했다. 그는 이어 "중국과 한국은 중요한 이웃이자 협력 파트너"라고 강조했다.

왕 대변인은 한중 경제공동위원회를 두고 두 나라는 글로벌 무역 회복에 중요한 모범을 보였다고도 평가했다.

한중 양국은 이번 경제공동위원회 회의를 통해 코로나19 확산 이후 처음으로 대면 외교를 재개하고 경제협력 강화 방안을 모색했다. 이 회의는 중국 정부에도 외국과의 경제 분야 첫 대면 접촉이었다.

