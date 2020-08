중국, '미국 틱톡 제재 추진'에 반대…"시장 경제 원칙 위배"

[아시아경제 이기민 기자] 소셜네트워크서비스(SNS) 틱톡(도우인, ?音)이 사용자의 개인정보를 중국 공산당에 넘길 수 있다며미국이 이를 사용 금지를 추진하는 데에 대해 중국이 반발하고 나섰다.

왕원빈(汪文斌) 중국 외교부 대변인은 3일 정례 브리핑에서 "미국 측이 국가 안보 개념을 넓혀서 아무런 증거도 제시하지 못한 채 틱톡을 유죄로 추정하고 협박하는 것은 시장 경제 원칙에 위배된다"고 지적했다.

왕 대변인 그러면서 "미국은 공정과 허위라는 전형적인 이중 잣대를 보여줬고 세계무역기구(WTO)의 개방, 투명, 비차별 원칙을 위배했다"면서 "중국은 이에 대해 강력히 반대한다"고 강조했다.

왕 대변인은 또 "미국 인사들이 국제사회의 목소리에 귀 기울여 각국 시장 주체들의 미국 투자에 개방적이고 공평하면서 비차별적인 환경을 제공하길 호소한다"고 말했다.

이와 관련해 틱톡의 모회사인 중국 바이트댄스는 법적 대응 가능성도 내비치며 반발하고 있다. 바이트댄스는 성명을 통해 "우리는 적극적으로 법률이 부여한 권리를 이용해 회사의 합법적인 권익을 지켜나갈 수 있을 것"이라면서 "우리는 엄격하게 미국의 법률을 준수한다"고 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr