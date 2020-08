미래에셋맵스제1호리츠, 5일 코스피 신규 상장

[아시아경제 최신혜 기자] 한국거래소는 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사(리츠·REITs)의 유가증권시장 상장을 승인했다고 3일 밝혔다.

상장일은 오는 5일이며 공모가는 5000원 단일가다.

미래에셋맵스제1호리츠는 미래에셋자산운용이 운용하는 첫 번째 부동산투자회사로 경기도 광교신도시에 있는 광교 센트럴푸르지오시티 상업시설에 투자한다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr