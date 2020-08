청와대, 문재인 대통령 동선 관련 구체적인 언급 자제

[아시아경제 류정민 기자, 손선희 기자] 청와대는 문재인 대통령이 부산 국회의원들을 만났다는 관측에 대해 대통령 일정은 보안사항이라면서 말을 아꼈다.

청와대 관계자는 3일 문 대통령이 부산 지역 민주당 의원들을 만났다는 관측과 관련해 "공식적으로 말씀드리겠다. 대통령 일정은 보안사항이다. 보안사항에 대해 확인해 드리는 건 적절하지 않다. 확인해 드릴 수 없음을 양해 부탁드린다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr