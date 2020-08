나주시, 치매안심센터 대면 서비스 확대·운영

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 코로나19 대응 사회적거리두기 1단계 전환에 따라 3일부터 보건소 치매안심센터 대면 서비스를 단계별로 확대·운영한다고 이날 밝혔다.

치매안심센터는 이날부터 코로나19 감염 고위험군인 만 60세 이상 치매조기검진 대상자들의 접촉 최소화를 위한 1:1사전 예약제를 운영한다.

또 코로나19 감염 예방을 위한 센터 내·외부 소독, 마스크 착용, 발열 측정 등 방역수칙에 철저를 기하면서 예약 순번대로 센터 방문상담 및 검진서비스를 제공할 계획이다.

치매 진단으로 등록된 대상자에게는 조호물품, 치매치료관리비 등을 지원하고 주기적인 사례관리 등 모니터링을 실시해 건강상태에 따라 ‘가가호호 1:1 맞춤형 방문서비스’를 제공한다.

김영식 보건소장은 “코로나19 사태 장기화 속에 치매 돌봄의 공백이 생기지 않도록 방역 수칙을 철저히 준수해 어르신의 인지능력 등 건강을 꼼꼼히 챙기는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

