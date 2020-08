KTB證 "비대면계좌 개설하면 신용대출 이자 추가로 낮춰드려요"

이마트 상품권 등도 증정

[아시아경제 이민우 기자] KTB투자증권이 비대면계좌를 개설하는 신규 및 휴면고객에게 신용대출 이자율을 할인하는 등의 혜택을 제공한다.

KTB투자증권은 이달까지 'KTB스마트클럽' 가입 행사를 진행한다고 3일 밝혔다. KTB스마트클럽은 비대면계좌를 개설한 신규 및 휴면고객(단, 비대면 신용대출 우대금리 이벤트 미이용 고객)에게 3년간 기간 및 고객등급에 관계없이 신용융자, 주식담보 대출이자율 연 3.99% 적용하는 회원제 서비스다.

이달 동안 새로 가입한 고객에게는 타사주식 입고금액에 따라 6개월간 신용대출 이자율 최대 1%포인트(P) 추가 금리할인 혜택(최저 연2.99%)이 제공된다. 또 신용 및 대출 최초 실행시 이마트상품권 1만원권도 증정한다.

모바일트레이딩시스템(MTS)이나 홈트레이딩시스템(HTS), 또는 홈페이지에서 신용/대출 약정을 등록할 때 가입 신청을 하면 된다. 가입 회원에게는 전문가 주식 추천 서비스 '5스타' 1년 이용권, 무료 세무상담, 상조물품 서비스 등 혜택이 제공 된다.

이와 함께 비대면 및 제휴은행에서 개설된 주식 및 종합자산관리(CMA) 계좌 보유고객을 대상으로 '제네시스 G80' 경품 이벤트(1명 추첨, 제세공과금 22% 고객부담)도 진행중이다. 오는 11월 30일까지 매매금액, 계좌 잔고 및 신용대출 금액에 따라 G80 추첨권을 지급하며 'KTB스마트클럽' 가입고객에는 추첨권을 2배로 지급한다.

이번 행사와 관련된 자세한 사항은 홈페이지 및 고객센터에 문의하면 된다.

