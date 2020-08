시중 유통 '새싹보리 분말' 모두 조사한다

[아시아경제 조현의 기자] 식품의약품안전처는 ‘새싹보리 분말’ 제품을 국민청원 안전검사 대상으로 선정, 시중에 유통 중인 제품을 수거해 쇳가루(금속성 이물), 대장균 등을 검사할 방침이다.

식약처는 3일 "지난 4월 1일부터 6월 30일까지 접수된 청원 29건 중 843건의 추천이 있었던 새싹보리 분말 제품 검사 요청에 대해 ‘국민청원 안전검사 심의위원회’의 심의를 거쳐 채택했다"고 밝혔다.

검사대상 제품은 국내 유통 중인 새싹보리 분말 제품 전체다. 식약처는 국내 제조업체 94곳에서 생산한 130개 제품을 직접 수거해 금속성 이물(쇳가루)과 대장균 등 2가지 항목을 검사할 예정이다.

검사 진행과정과 결과는 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 공개하고 안전기준에 적합하지 않을 경우 회수·폐기, 행정처분 등 신속히 조치할 계획이다.

식약처는 "새싹보리 분말을 포함한 분말·환 형태 제품을 생산하는 국내 제조업체에 대하여 쇳가루 제거장치 설치 여부 등을 점검하고 수거·검사를 실시할 예정"이라고 말했다.

