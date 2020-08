[아시아경제 온라인이슈팀] 원챔피언십 링걸 박시현이 완벽한 복근을 뽐냈다.

최근 박시현은 자신의 SNS에 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 박시현은 구리빛으로 태운 건강한 복근을 드러내며 슬림한 허리를 선보였다.

한편 박시현은 원챔피언십 링걸 외에 'DJ SIENA'라는 이름으로도 활동하며 아시아 전역의 음악 페스티벌의 초청을 받으며 인기를 끌고 있다.

