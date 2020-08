[아시아경제 박지환 기자] S&T모티브 S&T모티브 064960 | 코스피 증권정보 현재가 44,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 45,800 2020.08.03 08:23 장시작전(20분지연) close 는 3일 방위사업청과 맺은 K-11 복합형 소총 공급계약 해지가 결정됐다고 공시했다.

해지금액은 695억원 규모이다.

