김근식 "박지원 국정원장, 아직도 정치인인지…페북 좀 참으라"

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당에서 박지원 국정원장 청문회 자문단장을 맡았던 김근식 경남대 교수가 박 원장이 페이스북을 통해 동선을 노출한 것과 관련, "손 꽉쥐고 페이스북도 참으라"며 쓴소리를 했다.

김 교수는 2일 페이스북에서 "아직도 정치인인 줄 착각한 것이거나 개인 노출증을 끊지 못한 것"이라며 이같이 말했다.

박 원장은 이날 페이스북을 통해 "수해로 고생하시는 여러분들께 위로를 드린다. 교회간다"고 밝혔다가 국정원장으로서 개인 동선을 노출한 것이 부적절하다는 지적을 받았다.

이에 김 교수는 "국정원장은 모든 동선과 일정이 최고의 보안사항"이라며 "국정원장 제대로 하시려면 입다물고 손꽉쥐고 방송도 페북도 참으라"고 지적했다.

그는 "임명 직후 대통령께 충성 맹세하며 SNS(소셜네트워크서비스) 활동 끊겠다고 공개약속하더니 결국 못 참고 페북에 글 올리며 약속을 깬 셈"이라며 "개인적인 SNS 활동은 공직에서는 자제해야 한다"고 조언했다. 조국 전 법무부 장관의 사례를 들며 "조국은 민정수석 때도, 장관이 되어서도 페북중독을 끊지 못했다"며 "결국 사퇴하고 기소되어서야 한동안 페북을 끊었다"고 꼬집기도 했다.

