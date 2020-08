[골프토픽] 그레이스 "배러쿠다 경기 도중 코로나19로 기권"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…브랜던 그레이스(남아공ㆍ사진)가 경기 도중 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다는데….

미국프로골프(PGA)투어는 2일(한국시간) 홈페이지를 통해 "그레이스가 배러쿠다챔피언십 3라운드를 앞두고 기권했다"고 전했다. 전날 미국 캘리포니아주 트러키 타호마운틴골프장(파71ㆍ7390야드)에서 끝난 2라운드까지 2위(20점)에 오른 상황에서다. 월드골프챔피언십(WGC)시리즈 페덱스세인트주드인비테이셔널과 같은 기간 열려 상대적으로 우승 경쟁이 수월한 무대다.

공격적인 플레이를 유도하기 위해 '변형 스테이블포드' 방식으로 치러지고 있다. 알바트로스(더블 이글) 8점을 비롯해 이글 5점, 버디 2점, 파 0점, 보기 -1점, 더블보기 이하는 모두 -3점으로 처리한다. 그레이스는 "이번 주 내내 컨디션이 좋았는데 어젯밤 갑자기 피로를 느껴 검사를 진행했다"며 "아쉬움이 남지만 가장 중요한 것은 우리 모두의 건강"이라고 입맛을 다셨다.

